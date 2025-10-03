Лучших педагогов наградили ко Дню учителя в Ленинском округе

Педагогов Ленинского округа чествовали на торжественном мероприятии в детской школе искусств города Видное. Награды за многолетний добросовестный труд и заслуги в сфере образования получили более 40 учителей.

С профессиональным праздником работников сферы образования поздравил глава городского округа Станислав Каторов. Он отметил важность и многогранность учительского труда.

«Ваша работа ежедневно требует огромной самоотдачи, чуткости и внимания. Вы готовите стобалльников, победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников, выпускников — медалистов, в каждом ребенке видите таланты и помогаете им раскрыться», — обратился к виновникам торжества руководитель муниципалитета.

В Ленинском округе работают около 2 тысяч педагогов, в том числе 75 молодых специалистов. В 18 образовательных учреждениях муниципалитета обучаются свыше 45 тысяч детей. Трое учителей — Ирина Шуйская, Эльмира Сабирова и Евгения Клейкина — стали в 2025 году победителями федерального конкурса и вошли в топ- 100 лучших в Подмосковье.