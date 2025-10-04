Лучших педагогов наградили ко Дню учителя в Химках

Торжественное мероприятие прошло в лицее № 12 в Химках. В нем приняли участие ветераны педагогического труда и действующие педагоги.

Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский поздравил учителей и отметил значимость их труда.

«Учитель — это не просто профессия, это призвание. Вы формируете личности, воспитываете граждан, закладываете фундамент будущего страны. Сегодня мы выражаем слова признательности за вашу преданность делу, терпение и мудрость. Спасибо за то, что отдаете детям частицу своей души», — сказал он.

Почетные грамоты и благодарности вручили учителям, которые внесли весомый вклад в развитие образования в Химках.

«День учителя — это не только повод для поздравлений, но и возможность еще раз напомнить педагогам, что их труд ценят и уважают. Мы гордимся нашими учителями и стараемся создавать для них атмосферу внимания и признательности. Этот праздник объединяет разные поколения педагогов и показывает преемственность традиций», — поделилась директор лицея № 12 Юлия Ишкова.

День учителя отмечается в России ежегодно 5 октября. Его учредили в 1994 году по указу президента России. В его рамках проходят концерты, встречи, церемонии награждения педагогов и иные тематические мероприятия.