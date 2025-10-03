Лучших педагогов наградили к профессиональному празднику в Коломне

Накануне Дня учителя во Дворце культуры «Тепловозостроитель» собрались те, кто неустанно изо дня в день делится своими знаниями и мудростью со школьниками. Глава городского округа Александр Гречищев вручил учителям награды федерального и регионального значения.

Руководитель муниципалитета поздравил педагогов с профессиональным праздником. «Я хотел бы поблагодарить вас всех за то, что мы вместе делаем очень важное и очень нужно дело для нашей страны. За ваш труд, за ваше стремление развиваться, добиваться новых, высоких результатов», — обратился к виновникам торжества Александр Гречищев.

Особенно значимым стало присвоение звания «Почетный работник сферы образования Российской Федерации». Высокой награды удостоены шесть педагогов. Среди них не только школьные учителя, но и старший воспитатель школы № 16 Нина Агапова.

«Не надо бояться никаких трудностей. Надо делать первый шаг, идти в эту замечательную профессию. Кто работает с детьми, тот всегда молод», — поделилась Нина Агапова.

Роль учителя давно вышла за пределы традиционной школьной программы. Современный педагог не только преподает свой предмет, но и помогает подрастающему поколению определиться с будущей профессией.