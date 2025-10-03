Лучших педагогов наградили к профессиональному празднику в Коломне
Накануне Дня учителя во Дворце культуры «Тепловозостроитель» собрались те, кто неустанно изо дня в день делится своими знаниями и мудростью со школьниками. Глава городского округа Александр Гречищев вручил учителям награды федерального и регионального значения.
Руководитель муниципалитета поздравил педагогов с профессиональным праздником. «Я хотел бы поблагодарить вас всех за то, что мы вместе делаем очень важное и очень нужно дело для нашей страны. За ваш труд, за ваше стремление развиваться, добиваться новых, высоких результатов», — обратился к виновникам торжества Александр Гречищев.
Особенно значимым стало присвоение звания «Почетный работник сферы образования Российской Федерации». Высокой награды удостоены шесть педагогов. Среди них не только школьные учителя, но и старший воспитатель школы № 16 Нина Агапова.
«Не надо бояться никаких трудностей. Надо делать первый шаг, идти в эту замечательную профессию. Кто работает с детьми, тот всегда молод», — поделилась Нина Агапова.
Роль учителя давно вышла за пределы традиционной школьной программы. Современный педагог не только преподает свой предмет, но и помогает подрастающему поколению определиться с будущей профессией.
«Сейчас важно не только обучать детей, но и помогать им профессионально и предпрофессионально развиваться. С этой целью в лицее мы открываем много предпрофессиональных классов, чтобы дети выбрали себя и в инженерном направлении, и в IT, предпринимательстве и гуманитарной сфере. И очень важным, конечно же, мы считаем, сотрудничество с градообразующим предприятием нашего города», — рассказала директор лицея № 4 Наталья Ерасова.
Для учителей в Коломне создают все более комфортные условия для работы. Благодаря господдержке, помощи местной власти в округе строят новые современные образовательные комплексы, в школах и детских садах проводят капитальные ремонты, обновляют оборудование, закупают новые учебные материалы. На сегодняшний день в муниципалитете трудятся почти 4 тысячи работников сферы образования, в чьих руках знания, умения и таланты 35 тысяч детей.