Лучших педагогов Чехова наградили ко Дню учителя

5 октября в России традиционно отмечается День учителя. Глава округа Михаил Собакин вместе с благочинным Чеховского церковного округа, настоятелем монастыря Вознесенская Давидова пустынь игуменом Сергием (Куксовым) в торжественной обстановке поздравили учителей с праздником и вручили им государственные и муниципальные награды.

В честь праздника 13 педагогам Чехова вручили знак «Почетное звание сферы образования Российской Федерации», еще 14 специалистам — почетную грамоту Министерства просвещения Российской Федерации.

«От души благодарю вас за бесценный труд и верность выбранному делу. Вы ежедневно передаете знания, учите мыслить критически, анализировать, искать истину и находить решения самых сложных задач. Вы помогаете каждому ребенку раскрыть свой потенциал, поверить в собственные силы и осознать важность образования как основы для успешного будущего. Пусть ваша работа приносит удовлетворение, ученики радуют вас своими достижениями, а коллеги восхищают профессионализмом и дружбой. Пусть каждый новый учебный год будет наполнен новыми открытиями, интересными проектами и яркими моментами совместного творчества», — поздравил учителей Михаил Собакин.