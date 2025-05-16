Лучших музейных работников наградили в Серпухове
Сотрудников Серпуховского историко-художественного музея поздравили с Международным днем музеев и отметили их значительный вклад в культурно-досуговую деятельность Московской области. Благодарственные письма от Государственной Думы Российской Федерации, подписанные депутатом Александром Коганом, вручили сотрудникам музея в знак признания их заслуг.
Кроме того, за добросовестный труд, популяризацию и сохранение культурно-исторического наследия благодарности выразил председатель Совета депутатов Городского округа Серпухов Михаил Шульга, который торжественно вручил Благодарственные письма Совета депутатов в честь праздника. Лучших сотрудников также отметила дирекция музея.
Серпуховский историко-художественный музей продолжает динамично развиваться, становясь площадкой для множества культурных мероприятий — экскурсий, лекций, акций и концертов, которые привлекли десятки тысяч посетителей. Эти успехи стали возможны благодаря самоотверженной работе команды профессионалов, преданных своему делу.
«Май приносит нам замечательный праздник — Международный день музеев. Это один из наших самых любимых дней, когда мы рады приветствовать множество гостей. Каждый год мы стараемся удивить наших посетителей чем-то новым. И, как правило, нам это удается. Люди возвращаются в наш музей снова и снова», — подчеркнула заместитель директора по развитию музейной деятельности Мария Ефремова.