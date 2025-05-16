Лучших музейных работников наградили в Серпухове

Сотрудников Серпуховского историко-художественного музея поздравили с Международным днем музеев и отметили их значительный вклад в культурно-досуговую деятельность Московской области. Благодарственные письма от Государственной Думы Российской Федерации, подписанные депутатом Александром Коганом, вручили сотрудникам музея в знак признания их заслуг.

Кроме того, за добросовестный труд, популяризацию и сохранение культурно-исторического наследия благодарности выразил председатель Совета депутатов Городского округа Серпухов Михаил Шульга, который торжественно вручил Благодарственные письма Совета депутатов в честь праздника. Лучших сотрудников также отметила дирекция музея.

Серпуховский историко-художественный музей продолжает динамично развиваться, становясь площадкой для множества культурных мероприятий — экскурсий, лекций, акций и концертов, которые привлекли десятки тысяч посетителей. Эти успехи стали возможны благодаря самоотверженной работе команды профессионалов, преданных своему делу.