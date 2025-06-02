Лучших инспекторов по делам несовершеннолетних наградили в Лосино-Петровском

31 мая в России отметили День подразделений по делам несовершеннолетних в органах внутренних дел. Инспекторов поздравили с профессиональным праздником и в Лосино-Петровском городском округе.

По поручению главы муниципалитета Сергея Джеглава его заместитель Валентина Тропанец наградила лучших сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних за достижение высоких результатов в службе. «Благодарю за слаженную командную работу и преданность своему делу», — сказала Валентина Тропанец.

Ровно 90 лет назад в нашей стране началась история борьбы с подростковой преступностью. 31 мая 1935 года было принято постановление Совета народных комиссаров СССР и Центрального комитета ВКП (б) «О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности».

Сегодня подразделения по делам несовершеннолетних являются главными защитниками прав детей и борцами с подростковой преступностью. Каждый день полицейские из этих служб стараются сделать детство нашего подрастающего поколения счастливым и безопасным. Работа инспекторов по делам несовершеннолетних требует не только высокого профессионализма и решительности, но и больших педагогических навыков.