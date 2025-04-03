Лучших футболистов 2024 года наградили в Дмитрове

Церемония награждения прошла в филиале «ДЗФС» Центрального дворца культуры «Созвездие» под девизом «Вместе — мы сила! Вместе — мы победим!».

Дмитровские футболисты добились высоких результатов за прошедший сезон, в особенности участники Всероссийского конкурса «Россия — футбольная страна». Среди представителей 74 субъектов России воспитанники из Дмитрова стали призерами регионального и межрегионального этапов. Глава округа Иван Курданин поздравил спортсменов и вручил награды лучшим игрокам и тренерам.

На сцене юные футболисты 2015 года рождения прошли посвящение и произнесли клятву вместе с будущими выпускниками 2008 года рождения.

Отметим, в отделении футбола тренируются 180 воспитанников. Иван Курданин вручил благодарственные письма наставникам Денису Шишигину, Евгению Григорьеву, Александру Немолвину, Глебу Бородачеву, Алексею Романову и Евгению Юдину. К поздравлениями присоединилась депутат Московской областной Думы Марина Шевченко.

«Спорт объединяет, воспитывает характер и дает путевку в жизнь. Чтобы поддержать этот импульс, в округе планируется создать федерацию футбола. Это откроет новые возможности: проведение турниров высокого уровня, присвоение спортивных разрядов и еще больше перспектив для юных талантов!» — подчеркнул Иван Курданин.

Торжественная церемония завершилась напутствиями на новый спортивный сезон. В округе уверенны, что в нем зажгутся новые звезды футбола.