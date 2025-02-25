Лучших фельдшеров наградили к профессиональному празднику в Красногорске

Торжественное мероприятие, посвященное Дню фельдшера, состоялось во Дворце культуры «Подмосковье». С профессиональным праздником медиков поздравили депутаты окружного совета и почетные гости.

Заместитель министра здравоохранения Подмосковья Ирина Кононова отметила, что в регионе работают более пяти тысяч фельдшеров, свыше четырех тысяч из них являются сотрудниками скорой помощи.

Лучшие специалисты получили почетные грамоты и благодарственные письма от администрации и Совета депутатов муниципалитета, Министерства здравоохранения Подмосковья и Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения России.

Главный врач Московской областной станции скорой медицинской помощи Константин Маслов подчеркнул, что такой командой можно только гордиться.

Подарком фельдшерам и гостям торжественного мероприятия стала концертная программа, в которой выступили лучшие танцевальные и вокальные коллективы Красногорска.