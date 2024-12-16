Лучших экспортеров года наградили в Подмосковье

Форум экспортеров прошел в Доме Правительства Московской области. В рамках мероприятия наградили лучших участников конкурса «Экспортер года Московской области» среди крупных предприятий, малых и средних компаний, а также индивидуальных предпринимателей.

Заместитель председателя правительства и министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила важность поддержки и повышения конкурентоспособности местных товаропроизводителей на международной арене. Она подчеркнула, что Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья активно помогает предприятиям выходить на новые рынки.

За текущий год предприниматели региона заключили 104 экспортных контракта на общую сумму 75,2 миллиона долларов. Основные экспортируемые товары включают продукцию легкой и химической промышленности, продукты питания и металлообработку.

Конкурс проводит Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области при поддержке Российского экспортного центра и Министерства инвестиций, промышленности и науки.

Победители были определены в различных областях, таких как промышленность, сфера услуг, производство продуктов питания, товаров для красоты и здоровья, высокие технологии, машиностроение, строительство, а также в агропромышленном комплексе. Дополнительно выделили победителей в номинациях «Новая география», «Ответственный экспортер (ESG)», «Лучшая женщина-экспортер», «Трейдер года», «Прорыв года» и «Лучший экспортер в сфере электронной торговли»