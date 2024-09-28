Лучших читателей библиотек наградили в Солнечногорске
Ежегодный библиотечный праздник «Рябиновый фестиваль» прошел в Центральной детской библиотеке имени Бориса Васильева в Солнечногорске. На мероприятии подвели итоги летних библиотечных программ и отметили лучших читателей и помощников, победителей конкурсов и акций «Васильевские гонки», «Азбука Бориса Васильева».
В этом году фестиваль был посвящен 100-летнему юбилею писателя-фронтовика Бориса Васильева. Почетными гостями мероприятия стали солнечногорские поэты Ольга Лученинова и Вячеслав Барзенков, которые прочитали свои стихотворения и обратились с добрыми словами к юным читателям.
«„Рябиновый фестиваль“ — это настоящий осенний праздник для наших библиотек и их пользователей. Его проводят ежегодно уже много лет. Обязательно награждают лучших читателей и помощников, выступают поэты, звучат концертные программы», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.
Почетный гражданин городского округа Солнечногорск, педагог и краевед Евгения Грузинова в видеоприветствии рассказала детям о важности чтения.
Концертную программу представили вокалисты Школы искусства вокала «Гармония» под руководством Заслуженного деятеля искусств Молдавской ССР Николая Бабия.
Также были отмечены постоянные и активные читатели библиотеки. Среди взрослых чествовали Надежду Симкину за ее трепетное отношение к библиотеке.
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