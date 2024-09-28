Лучших читателей библиотек наградили в Солнечногорске

Ежегодный библиотечный праздник «Рябиновый фестиваль» прошел в Центральной детской библиотеке имени Бориса Васильева в Солнечногорске. На мероприятии подвели итоги летних библиотечных программ и отметили лучших читателей и помощников, победителей конкурсов и акций «Васильевские гонки», «Азбука Бориса Васильева».

В этом году фестиваль был посвящен 100-летнему юбилею писателя-фронтовика Бориса Васильева. Почетными гостями мероприятия стали солнечногорские поэты Ольга Лученинова и Вячеслав Барзенков, которые прочитали свои стихотворения и обратились с добрыми словами к юным читателям.

«„Рябиновый фестиваль“ — это настоящий осенний праздник для наших библиотек и их пользователей. Его проводят ежегодно уже много лет. Обязательно награждают лучших читателей и помощников, выступают поэты, звучат концертные программы», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.