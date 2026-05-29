Лучших бизнесменов наградили в Мытищах

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая поздравила с профессиональным праздником и вручила почетные грамоты предпринимателям округа. Полсотни предпринимателей, которые не просто ведут свой бизнес, а делают это на благо округа, собрались на торжественном мероприятии.

Мытищи являются флагманом экономики Московской области, и в городском округе созданы все необходимые условия для развития бизнеса. Это позволяет успешно развивать свое дело примерно 25 тысячам субъектам малого и среднего предпринимательства.

Активную деятельность осуществляют предпринимательские сообщества, такие как «Нежный бизнес», «Мытищинская торгово-промышленная палата» и «Опора России», которые совместно формируют мощную экосистему поддержки для бизнеса. Мытищинские предприниматели представляют собой инициативных жителей округа, которые постоянно генерируют идеи, направленные на развитие муниципалитета.

«Уважаемые предприниматели! Вы являетесь настоящими новаторами, создающими рабочие места, внедряющими новые идеи и улучшая мир. Я благодарю вас за преданность делу, способность адаптироваться к изменениям и настойчивость в достижении поставленных целей. Желаю вам успешных проектов, процветания и реализации всех амбициозных планов», — подчеркнула Юлия Купецкая.