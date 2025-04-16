Лучших актеров и театральные коллективы наградили в Истре

Зрители смогли увидеть концертную программу из лучших кусков спектаклей. А еще профессионалы, любители и просто ценители прекрасного собрались, чтобы узнать, кто же в этом году стал лучшим. Позволила это сделать ежегодная премия «М’Арт». На протяжении двух месяцев жюри оценивало спектакли творческих коллективов округа, причем как уже имеющие награды постановки, так и совсем новые.

Лучшей стала студия «Мозаика» со спектаклем «Метель». Также на протяжении двух месяцев зрители выбирали актера или актрису, сыгравшего в премьерном спектакле сезона Драмтеатра Истры, а его сотрудники определили лучших актера и актрису года. По итогу в номинациях «Признание» и «Актер года» победил Андрей Соколов, Ирина Белова получила прииз в номинации «Актриса года», а лучшими актерами второго плана стали Павел Кусков и Анна Орлова.