Лучшие волонтерские отряды наградили в Подмосковье

Свыше 60 коллективов из Подмосковья приняли участие в проекте «Волонтерские рекорды Первых». По итогам состязаний два отряда оказались лучшими.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, добровольцы боролись за звание лучших в течение восьми месяцев. Каждый активист мог поучаствовать в соревнованиях самостоятельно, вместе с семьей или в составе волонтерского отряда.

Награждение прошло на региональной конференции движения. Наибольшее количество баллов набрали команда «Лев за добро» образовательного комплекса № 9 из Пушкино и «Сила добрых сердец» из Серебряно-Прудской школы имени маршала Чуйкова.

Победители получили благодарственные письма и призы от «Движения Первых».