Лучшие стрелки показали свое мастерство на чемпионате в Люберцах

Более 120 спортсменов стали участниками чемпионата по практической стрельбе из пневматических пистолетов. Соревнования прошли в дворце спорта «Триумф» в Люберцах.

Первый в истории округа чемпионат по дисциплине Action air собрал стрелков из восьми регионов страны.

«Первые 15 минут мы просто разогреваемся, потому у нас 10-15 минут идет холощение, первый выстрел. Дальше — интенсивные тренировки, бег и специальная ходьба», — рассказал участник чемпионата из Владимира, кандидат в мастера спорта Матвей Лобков.

Используемые на соревнованиях пистолеты очень похожи на настоящие, а практическая стрельба полностью копирует огнестрельный спорт. Участники применяют пластмассовые пули и соблюдают правила.

Абсолютным приоритетом на чемпионате организаторы назвали безопасность. Судьи строго следят за спортсменами, и за ошибку в обращении с оружием полагается немедленная дисквалификация.

«У нас 10 упражнений. Из них пять коротких, три — средних и два —длинных. Они непростые, достаточно динамичные. У нас есть движущиеся, мишени, поражение которых является нетривиальной задачей», — отметил главный судья Сергей Андреев.

На соревнованиях подписали соглашения между округом и Федерацией практической стрельбы. Теперь в Люберцах появятся свои секции, благодаря которой сборная страны пополнится новыми спортсменами.