Лучшего специалиста по работе с детьми выбрали в Красногорске

В Красногорске подвели итоги конкурса «Специалист года» среди тех, кто работает с детьми и молодежью. Победителем стал студент Владислав Мамедов.

На суд жюри участники представили свои проекты. Студент РАНХиГС Владислав Мамедов рассказал о военно-патриотическом клубе «Рубеж», который действует на базе его вуза. Объединение занимается сохранением исторической памяти и патриотическим воспитанием.

«Лично для меня сегодня здесь нет проигравших, — отметил заместитель председателя Совета депутатов округа Богдан Андриянов. — Это повод обменяться опытом и найти лучшие практики. Низкий поклон за ваш труд».

Владислав признался, что не ждал победы, а хотел познакомиться с другими участниками, которые работают в патриотической сфере.

«Это была моя первоочередная задача, — поделился он. — А победа стала дополнительным бонусом».