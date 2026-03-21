Лучшего специалиста по работе с детьми выбрали в Красногорске
В Красногорске подвели итоги конкурса «Специалист года» среди тех, кто работает с детьми и молодежью. Победителем стал студент Владислав Мамедов.
На суд жюри участники представили свои проекты. Студент РАНХиГС Владислав Мамедов рассказал о военно-патриотическом клубе «Рубеж», который действует на базе его вуза. Объединение занимается сохранением исторической памяти и патриотическим воспитанием.
«Лично для меня сегодня здесь нет проигравших, — отметил заместитель председателя Совета депутатов округа Богдан Андриянов. — Это повод обменяться опытом и найти лучшие практики. Низкий поклон за ваш труд».
Владислав признался, что не ждал победы, а хотел познакомиться с другими участниками, которые работают в патриотической сфере.
«Это была моя первоочередная задача, — поделился он. — А победа стала дополнительным бонусом».
Студент рассказал, что клуб «Рубеж» использует опыт боевых ветеранов. На базу филиала приезжают военнослужащие, чтобы проводить лекции и занятия. Молодой человек отметил, что лозунг «Родина. Верность. Лидерство» передался ему от деда-военного.
Организаторы подчеркнули, что конкурс помогает специалистам находить единомышленников и обмениваться идеями. Для победителя такое признание стало знаком уважения к его упорству и любви к делу.