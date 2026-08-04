Лучшее территориальное общественное самоуправление выбирают в Мытищах

В администрации городского округа Мытищи прошло заседание конкурсной комиссии по отбору участников конкурса главы «Лучшее территориальное общественное самоуправление». Свои проекты представили председатели семи ТОС.

В этом году на конкурс были представлены инициативы территориальных общественных самоуправлений «Лесной городок», «Леонидовка», «Шараповка», «Рупасово», «Зеленый городок», «Спутник» и «Дворцовая усадьба село Тайнинское».

В положении конкурса произошли изменения: теперь участники соревнуются в двух основных номинациях — «Лучший ТОС» и «Лучший проект ТОС».

«Это конкурс общественных инициатив, настоящего единства и искренней заботы о своем доме, улице, микрорайоне. На протяжении последних лет он направлен на точечное решение актуальных вопросов территорий через лучшие инициативы», — отметил заместитель главы городского округа Мытищи Артур Суворов.

Во время заседания участники представили свои проекты, рассказали о планах развития территорий и поделились результатами проделанной работы.

Конкурсная комиссия оценила инициативы по нескольким критериям: социальной значимости, достигнутым результатам, возможности практического применения, охвату аудитории и объему затраченных ресурсов.