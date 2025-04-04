Лучница из Химок победила на всероссийском кубке ЦСКА

Спортсмены из Химок представили родной округ на всероссийских соревнованиях по стрельбе из лука «Весенний кубок ЦСКА». Елизавета Игнатова стала победительницей турнира.

Спортсменка из Химок показала лучший результат в стрельбе из блочного лука в своей возрастной категории. Девушка удостоилась золота среди юниоров до 21 года. Сразиться за первое место Елизавете Игнатовой предстояло с соперницами из Татарстана и Москвы.

«Весенний кубок ЦСКА» провели в честь первой чемпионки мира из Советского Союза Эммы Гапченко. Всего в соревнованиях приняли участие более 200 лучников из 14 регионов России.

Напомним, что ранее спортсмены Химок сразились за звание лучших на чемпионате России по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Ребята стали победителями и призерами турнира.