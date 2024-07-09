Лучники из Химок победили на всероссийских соревнованиях

Воспитанники спортивной школы «Химки» стали победителями всероссийских соревнований по стрельбе из лука. Спортсмены стали лучшими среди 200 участников из 16 регионов страны.

Состязания посвятили памяти заслуженного тренера Ростислава Воронкова. Участники трех разных возрастных категорий показывали мастерство на дистанциях 60 и 70 метров. Еще впервые в программу турнира вошли командные соревнования в классическом и блочном луках.

Первое место в категории классического лука среди девушек до 18 лет заняла химчанка Ксения Параничева. Она же получила золото в команде вместе с Элизабетой Фридрих.

Виктория Земляная выиграла золотую и серебряную медали в группе блочного лука вместе с напарницами в составе сборной Московской области. Елизавета Игнатова и Ксения Павлюк одержали победу среди юниоров. В этой же возрастной группе Елизавета Игнатова и Иван Чумаков заняли второе и третье место.

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