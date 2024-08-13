Лосино-Петровский вышел в финал областного турнира по настольному теннису

Спортсмены из комплекса «Олимпиец» Лосино-Петровского поучаствовали в зональном турнире по настольному теннису в Щелкове. Они заняли первое место и прошли в финал.

Соревнования состоялись в физкультурно-оздоровительном комплексе УСК «Подмосковье». В них состязались команды из Лосино-Петровского, Щелкова, Пушкино и Фрязина.

Победу одержала команда из Лосино-Петровского. Они поучаствовали в турнире в рамках реализации проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие».

Теперь спортсмены округа отправятся в финальный тур областных соревнований. Он пройдет 20 сентября в Подольске.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».