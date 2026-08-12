«Локомотив» занял 1-е место на детском Кубке Игоря Акинфеева

В городе Химки на стадионе «Арена Химки» прошел гала-матч VIII детского турнира «Кубок Игоря Акинфеева». В финальный день соревнований определили победителей. В этом году в турнире участвовали сильнейшие академии страны, и соревнования прошли с небывалым накалом.

Московский «Локомотив» занял первое место. Второе место досталось футбольному клубу ЦСКА, который также победил в итоговом матче по киберболу. Бронзовые награды завоевали хозяева поля — ФК «Химки», которые в матче за третье место минимально обыграли ростовскую «Чайку» — 1:0.

Единственный гол химчане забили во втором тайме, и это позволило им подняться на пьедестал. Максим Мартенс из Химок стал лучшим нападающим турнира.

Для болельщиков прошла автограф-сессия со звездами российского футбола: Аланом Дзагоевым, Алексеем Березуцким и Игорем Акинфеевым. Кульминацией праздника футбола стал традиционный гала-матч со участием звезд.