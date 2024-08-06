Логистический хаб построят в Орехово-Зуеве к 2028 году

Крупный логистический хаб появится в Орехово-Зуеве до конца 2027 года. Новый объект расположится в индустриальном парке «Морозов Орехово-Зуево».

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, хаб обладает высоким логистическим потенциалом. Он сможет объединить грузопотоки региональных предприятий, а также международные и транзитные перевозки с выходом на международный транспортный коридор «Север-Юг».

Инвестиции в проект составляют 37 миллиардов рублей, а его реализация позволит создать в Московской области свыше семи тысяч рабочих мест.

Важно, что автомобильное и железнодорожное сообщение позволит резидентам индустриального парка развивать мультимодальные контейнерные перевозки с иностранными партнерами.

В ведомстве отметили, что российские транспортные компании успешно развиваются в экспорте сельхозпродукции, замещая ушедших с отечественного рынка иностранных логистических игроков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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