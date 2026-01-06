Лобня встретила пятый день нового года играми в снежки и цирковым представлением

Новогодние праздники в Лобне продолжаются яркими событиями. 5 января на улицах города прошли массовые гулянья и спектакли для детей и взрослых.

На улицах Текстильная и Центральная сотрудники Дома культуры «Красная Поляна» организовали для жителей зимние забавы. Участники играли в снежки, перетягивали канат и водили хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой. В здании ДК давали цирковое представление с выступлениями эквилибристов, жонглеров, акробатов и фокусников.

В тот же день в театре «Камерная сцена» показали спектакль «Стойкий оловянный солдатик и сказки нашего детства». Перед началом постановки для зрителей провели интермедию с участием сказочных персонажей. В детской библиотеке прошел мастер-класс по технике «декупаж», где ребята учились создавать елочные украшения из деревянных заготовок и салфеток.

Праздничная программа в Лобне продлится все каникулы. Актуальное расписание мероприятий публикуется в официальном канале администрации города.