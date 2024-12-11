Концерт вокального ансамбля «Лейся, песня» пройдет в Лобне 14 декабря

В Лобне пройдет концерт для старшего поколения «Волшебство зимнего вечера». Гостей ждут душевные песни, теплое чаепитие и зажигательная дискотека.

Музыкальная встреча состоится в Доме культуры «Красная Поляна» в субботу. На сцене выступит вокальная группа «Лейся, песня» из ДК «Керамик», филиала Центра культурного развития «Некрасовский».

Организаторы обещают, что развлекательная программа и теплое общение помогут отвлечься от предновогодней суеты и зарядиться праздничным настроением.

После концерта зрителей ждет дружеское чаепитие, а завершит вечер дискотека.

Дом культуры «Красная Поляна» — старейший в Лобне. В прошлом году учреждение отметило 95-летие. Сегодня здесь занимаются более 800 человек, которые регулярно участвуют и побеждают в творческих конкурсах.

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