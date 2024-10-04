Урок логистики прошел для студентов колледжа в Лобне

Занятие по основам логистической деятельности провели для первокурсников отделения колледжа «Подмосковье» в Лобне. Мероприятие прошло в рамках проекта «Профессионалитет».

Целью урока, который провела педагог Татьяна Копалина, было знакомство студентов со специальностью «Операционная деятельность в логистике». Молодым людям рассказали об основных принципах этой науки и показали, как выстраивать логистические потоки — от первичных поставщиков до конечных потребителей.

После теоретической части студенты закрепили полученные знания на практике. Они стали участниками деловой игры «Верно-неверно», способствующей развитию аналитического мышления.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии в регионе еще 40 отремонтированных и 39 новых школ. Он добавил, что в этом году свыше 1,085 миллиона ребят сели за парты, из них 115 тысяч — первоклассники.

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