ЛНР получила права на использование цифрового проекта «МОе Подмосковье»

Фото: Зона работы за компьютером в библиотеке имени И. И. Морозова в Луховицах / Медиасток.рф

Московская область передала Луганской Народной Республике права на использование цифровой экосистемы «МОе Подмосковье». Платформа объединяет сервисы для жителей в сферах культуры, спорта, образования, социальной поддержки, библиотечного обслуживания и досуга. Об этом сообщили в пресс‑службе Мингосуправления Подмосковья.

Как пояснила глава ведомства Надежда Куртяник, ценность любого цифрового продукта — в его практической пользе. Регион передает коллегам не отдельный инструмент, а полноценную платформу, которая уже подтвердила эффективность: ежедневно она помогает пользователям быстрее и удобнее получать нужные услуги.

«Специалисты ЛНР смогут самостоятельно развивать ее, создавать новые сервисы и адаптировать их под потребности своих жителей. Это пример того, как успешные региональные практики могут масштабироваться и приносить реальную пользу людям», — пояснила она.

Передача состоялась в рамках соглашения о сотрудничестве между правительствами Подмосковья и ЛНР в сфере информационных технологий.

Платформой «МОе Подмосковье» пользуются свыше 2,3 миллиона человек. Сервис дает оперативный доступ к информации о культурных, спортивных и досуговых событиях, а также позволяет записываться на мероприятия.

В разделе «Спорт» собраны сведения о более чем 500 спортивных объектах, свыше 2,2 тысячи секций и 3,7 тысячи тренеров.

Блок «Библиотеки» содержит данные о 915 библиотеках с фондом свыше 13 миллионов книг.

В разделе «Дома культуры» представлено более восьмисот пятидесяти учреждений, порядка тринадцати тысяч кружков и свыше двенадцати тысяч преподавателей; здесь же доступна функция бронирования помещений.

В блоке «Парки» есть информация о 212 парках, пешеходных маршрутах и достопримечательностях. Помимо этого, платформа аккумулирует сведения о социальных учреждениях, специалистах, средствах реабилитации в аренду и социальном такси.