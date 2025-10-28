Людмилу Кещьян из Наро-Фоминска удостоили звания Заслуженного врача России

Людмила Кещьян посвятила медицине более 38 лет. За это время под ее руководством на свет появились около 30 тысяч малышей. Она создала сплоченную команду профессионалов и внедрила в работе центра современные клинические протоколы, а также социальные программы, направленные на поддержку женщин и повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи в Подмосковье.

«Сегодня Наро-Фоминский перинатальный центр уверенно укрепляет статус ведущего акушерского учреждения Подмосковья, где во главу угла поставлены безопасность пациентов, комфорт и забота», — отметила Кещьян.

Прием граждан главный врач ведет лично — каждую вторую и четвертую среду месяца с 09:00 до 11:00.