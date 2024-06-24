Первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева подпала под санкции Евросоюза
Людмила Болатаева подпала под 14-й пакет санкций Евросоюза
Первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева подпала под 14-й пакет санкций Евросоюза.
Она курирует вопросы, связанные с социальной поддержкой и здравоохранением.
Евросоюз опубликовал список новых антироссийских санкций. Ограничения коснулись 116 физических и юридических лиц.
Среди них, например, музыкальные исполнители Shaman и Полина Гагарина, актер Иван Охлобыстин, глава Росимущества Вадим Яковенко, президент пивоваренной компании «Балтика» Таймураз Боллоев и другие.
Вместе с тем ЕС уже успел анонсировать 15-й пакет антироссийских санкций.
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