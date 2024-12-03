Акция по исполнению новогодних желаний детей началась в Балашихе

Акция «ДоброЕлка» стартовала в гипермаркете «Глобус» в Балашихе. Каждый житель округа теперь может стать волшебником. Для этого достаточно прийти в магазин, найти елку и снять с нее письмо, в котором написано желание ребенка. Всего на елке 100 открыток.

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, написали письмо, которое добровольцы регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе вместе с руководителем Еленой Жаровой повесили на елку. Чтобы исполнить мечту ребенка, нужно взять его послание с новогоднего дерева, купить подарок и принести его на стойку информации в гипермаркет.

Сделать это необходимо до 22 декабря. После этого все подарки будут доставлены детям. Подобная акция проходит в третий раз. В этом году на елку повесили рекордное количество писем.

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