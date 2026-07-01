Любительский забег с питомцами пройдет в Раменском 4 июля

У шестого входа спорткомплекса «Борисоглебский» в Раменском 4 июля состоится семейный забег с питомцами «Быстрый пес». Мероприятие организует беговое сообщество «Пять верст» при поддержке комитета по спорту.

Организаторы подчеркивают, что это не соревнование, а праздник дружбы, здоровья и любви к животным. Программа подойдет как опытным спортсменам, так и новичкам.

Организаторы рекомендуют участникам быть в комфортной спортивной одежде и удобной обуви, а также взять с собой поводок и воду как для себя, так и для своего питомца.

«Мы рады создать такое мероприятие и объединить любителей спорта и их четвероногих друзей. Главное здесь не победа, а совместное удовольствие и забота о здоровье», — отметили в проекте «Пять верст».

Начало забега запланировано на 8:45. Участиe открыто для всех желающих независимо от уровня подготовки и возраста.