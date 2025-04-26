Любительская женская лига по футболу «ДаМы в спорте» стартовала в Химках

Любительскую женскую лигу «ДаМы в спорте» основали по инициативе химкинской команды «МамСити». По воскресеньям на протяжении шести месяцев на стадионе «Новые Химки» пройдут матчи среди команд Москвы и Подмосковья.

В турнире сразятся восемь команд. Городской округ Химки на состязаниях представят начинающие и продолжающие «МамСити» и «Немамкай» из поселка Лунево. Помимо этого, в турнире примут участие команды из Москвы, Мытищ, Солнечногорска и Мелькисарова: «Крылья Советов», «Розовые Пантеры», «Мамазонки», «Профсоюз Аэрофлота» и «Легион».

Участницы сыграют по семь игр в отборочном туре. По его итогам команды поделят на два дивизиона: начинающие и продолжающие. В финале футболистки сразятся за звание лучших в своих категориях.

Первые игры Лиги состоятся уже 27 апреля. Матч пройдет на стадионе «Новые Химки» по адресу: улица Машинцева, дом № 2. На поле выйдут начинающие и продолжающие «МамСити», «Розовые Пантеры» и «Мамазонки». Вход на мероприятие свободный.

Напомним, что «МамСити» стала первой женской футбольной командой в Химках. За три года в ее состав вошли участницы разных профессий и возрастов. Новости и расписание игр публикуют в социальных сетях клуба и проекта «ДаМы в спорте».