Любителям зимних забав напомнили о правилах безопасности на снежных склонах

Несмотря на приход весны, многие не готовы прощаться с зимними активностями. Однако катание с опасных горок может привести к травмам. Первый заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолий Плевако подчеркнул, что родители должны обеспечить безопасность своих детей во время досуга.

Анатолий Плевако отметил: «Родители должны надежно закрепить в сознании подрастающего поколения, что кататься со снежной или ледяной горки можно только в специально отведенных для этого местах».

Специалист подчеркнул важность выбора места для катания. Официально оборудованные горки считаются наиболее безопасными, так как они исключают наличие рядом водоемов, дорог, деревьев и столбов. Также на таких склонах есть безопасная зона торможения и отдельная тропа для подъема.

При выборе инвентаря для катания важно учитывать возраст ребенка и скорость, которую развивает то или иное приспособление при спуске. Не следует забывать и о защитной экипировке. Шлемы помогут предотвратить тяжелые черепно-мозговые травмы, а специальные шорты с защитными вставками уберегут от переломов копчика.

Анатолий Плевако также напомнил о важности правильного положения при катании. Спускаться со склона нужно строго лицом вперед, чтобы избежать травм позвоночника и шеи. Категорически запрещено съезжать спиной, лежа на животе или стоя на ногах.