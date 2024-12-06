Люберцы выиграли Гран-при областного экологического конкурса
Муниципалитеты Подмосковья поучаствовали в III Региональном конкурсе «Марафон ESG». Они представили свои наработки экологической направленности.
Люберцы стали обладателем Гран-при по оценке вклада в экологию и социальное развитие Подмосковья. Награждение состоялось на форуме «Устойчивое развитие Московской области».
Участниками конкурса стали 57 муниципалитетов региона. Поддержало проведение мероприятия министерство экологии и природопользования Московской области.
Победителем стал Одинцовский округ, серебряным призером — Реутов, на третьем месте расположился Раменский округ.
Отметим, что также в рамках форума состоялась дизайн-сессия. На ней провели обсуждение задач в области устойчивого развития, которые стоят перед Подмосковьем.
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