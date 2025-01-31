Люберцы стали лучшими в Подмосковье по работе с инвесторами в области спорта

Городской округ Люберцы признан лучшим в Подмосковье по работе с инвесторами в области спорта. Об этом сообщил глава Владимир Волков. Награду муниципалитету вручил министр спорта и физической культуры Дмитрий Абаренов.
Итоги работы за 2024 год подвели на Коллегии Министерства физической культуры и спорта Московской области. На мероприятии наградили отличившихся сотрудников, тренеров и руководителей спортивных учреждений.
«В городском округе Люберцы реализуется масштабная программа по строительству быстровозводимых ФОКов на территории школ. Проект инициирован во исполнение поручения президента в рамках муниципально-частного партнерства и позволяет создавать условия для полноценных занятий спортом рядом с домом», — отметил Волков.
В рамках программы построено уже семь физкультурно-оздоровительных комплексов. Один из них открыли в начале 2025 года в Октябрьском.
Владимир Волков уточнил, что уроки физкультуры и муниципальные соревнования на манеже проводят с 8:00 до 15:00, а до 21:00 работают секции. Широкий функционал позволяет организовывать турниры по футболу, волейболу, танцам и баскетболу.
Глава округа добавил, что в муниципалитете строятся еще два быстровозводимых ФОКа на территории школы № 6 и лицея № 12.
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