Люберцы стали лучшими по трансформации торговли в Подмосковье в 2025 году

В Подмосковье подвели итоги работы среди муниципалитетов по различным направлениям. Городской округ Люберцы стал лучшим по трансформации торговли.

Трансформацию торговли проводят по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. В 2025 году в Люберцах демонтировали 212 НТО, однако изначально планировали ликвидировать всего 150. Помимо этого, привели в порядок 53 объекта.

«По итогам работы в этом направлении городской округ Люберцы стал лидером в Подмосковье по трансформации торговли. Спасибо коллегам за профессионализм и высокий результат. В следующем году продолжим работу в том же темпе», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Особое внимание уделили подготовке коммунальных служб к изменению погодных условий.

«Сегодня ночью наши службы провели превентивную противогололедную обработку дорог и тротуаров. Уже в пятницу синоптики прогнозируют плюсовую температуру — погодные условия непростые, прошу жителей быть аккуратными на дорогах», — подчеркнул Владимир Волков.

Глава округа отметил, что в Люберцах продолжат приводить в нормативное состояние дорожную инфраструктуру и объекты торговли.