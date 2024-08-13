Люберцы приняли более 100 детей из Курской области

Фото: Администрация г.о. Люберцы

Жители Люберец собирают гуманитарную помощь для населения Курской области. Также в подмосковный округ приехали более 100 детей, их разместили в санатории в Малаховке.

Люберцы продолжают поддерживать жителей Курской области. В округе работают три пункта приема гуманитарной помощи. Также в муниципалитет приехали более 100 эвакуированных детей.

«Ребята разместились в московском областном санатории „Центр медицинской и социальной реабилитации детей“ в Малаховке. Специалисты уже осмотрели детей, помогают им освоиться на новом месте», — прокомментировал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Пункты приема гумпомощи работают в местном отделении партии «Единая Россия», Центре поддержки участников СВО и их семей и в библиотеке «Бригантина». Первые машины с грузом отправляют в Курск сегодня.

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