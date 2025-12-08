Люберцы первыми в Подмосковье подпишут соглашение с Федерацией практической стрельбы России

Официальное подписание соглашения о сотрудничестве между администрацией городского округа Люберцы и Федерацией практической стрельбы России, а также региональным отделением ФПС Московской области, состоится 8 декабря. Документ подпишут глава Люберец Владимир Волков, президент ФПСР Михаил Гущин и руководитель ФПС МО Борис Крейндлин.

Люберцы станут первым муниципалитетом Московской области, который заключит такое соглашение. Оно направлено на развитие стрелковых видов спорта в округе, проведение соревнований разного уровня, популяризацию спортивной стрельбы и привлечение к проектам органов власти, инвесторов и спонсоров.

Практическая стрельба станет уже 42-м видом спорта, включенным в программу «Умная аллея спорта», которую активно реализуют в округе. Лучшие спортсмены и тренеры войдут в городские спортивные проекты. Подписание состоится 8 декабря в 15:00 в малом зале Дворца спорта «Триумф». Для гостей подготовят мастер-шоу по стрельбе из пневматического оружия.

Федерация практической стрельбы России — общероссийская организация, развивающая этот вид спорта и организующая соревнования. В ее составе более 20 тысяч спортсменов. Российская сборная неоднократно показывала высокие международные результаты, включая победу на чемпионате мира по карабину в 2017 году.

Федерация практической стрельбы Московской области объединяет почти две тысячи участников, из них 651 — действующие спортсмены. За 2025 год федерация провела в регионе 36 официальных соревнований и участвовала в организации федеральных турниров.