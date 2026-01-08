Люберцы перевели дорожные службы в режим повышенной готовности

Дорожные службы городского округа переведены в усиленный режим работы. Это связано с приближением опасных погодных явлений, которые синоптики прогнозируют на ближайшие сутки.

По прогнозам, с вечера 8 января и до 21:00 9 января в округе ожидается сильный снегопад с ветром до 18 м/с и гололедица. Количество осадков может достичь 33 миллиметров, а высота снежного покрова — 40-45 сантиметров. В Московской области возможны сугробы до полуметра, что близко к историческим рекордам 1920 и 1956 годов.

Более 50 единиц спецтехники и свыше 100 рабочих уже провели превентивную обработку дорог и тротуаров и теперь круглосуточно следят за обстановкой. В приоритете — расчистка основных магистралей, подъездов к больницам, социальным объектам и остановкам общественного транспорта.

«Прошу в эти два дня по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и пользоваться общественным транспортом. Службы будут работать без перерыва, пока последствия шторма не будут устранены. Надеюсь на ваше понимание — такие сложные условия легче пережить сообща», — обратился к жителям глава городского округа Владимир Волков.

О любых нештатных ситуациях просят немедленно сообщать в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам 112 или 8 (495) 503-30-00.