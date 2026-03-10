Люберцы официально стали главным стрелковым хабом Подмосковья

Первый чемпионат Подмосковья по дисциплине action air прошел в Люберцах. Он собрал 120 участников. В рамках мероприятия администрация округа и Федерацией практической стрельбы России подписали соглашение, по которому муниципалитет стал центром развития этого вида спорта в регионе.

Первый в истории округа чемпионат области по пневматическому пистолету и карабину провели на базе дворца спорта «Триумф». Главным событием дня стало подписание соглашения между Федерацией практической стрельбы России и администрацией Люберец. Впервые в стране дисциплина action air официально получила муниципальную «прописку».

«Мы будем принимать, и уже приняли ряд мероприятий по приобретению специальных стрелковых автоматов, пистолетов, чтобы ребятам приобретали эти навыки. Это очень полезно, интересно, поэтому всех призываем заниматься спортом, особенно практической стрельбой», — сказал глава округа Владимир Волков.

Подписание соглашения даст возможность заниматься стрельбой во всех муниципальных залах и школах. В спорте нет границ ни по возрасту, ни по полу.

«Здесь вы, начиная с юного возраста можете освоить базовые навыки прежде всего безопасного обращения с оружием. Мы не ставим целью сделать огромное количество спортсменов, мы хотим привить навыки безопасного обращения с оружием», — сказал президент Федерации практической стрельбы России Михаил Гущин.

Кейс Люберец стал примером для всего Подмосковья. Благодаря поддержке властей тут уже работает сильная школа, а местные атлеты регулярно занимают призовые места. Документ закрепляет статус округа как главного стрелкового хаба региона.

На базе местного центра спорта «Зенит» будут проходить сборы национальной команды, а опыт Люберец планируют тиражировать по всей стране.