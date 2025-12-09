Люберцы и Федерация практической стрельбы подписали соглашение о сотрудничестве

В Люберцах подписали соглашение о сотрудничестве между администрацией городского округа и Федерацией практической стрельбы России. Документ открывает новые возможности для развития этого вида спорта и его популяризации среди населения.

«Люберцы — это территория спорта. Задачи, которые перед нами ставят президенты губернатор, мы выполняем. Сегодняшнее мероприятие ярко тому подтверждение. В Люберцах сейчас культивируется 41 вид спорта, практическая стрельба стала 42-м видом, которого раньше не было», — прокомментировал глава Люберец Владимир Волков.

Практическая стрельба — динамичный вид спорта. В отличие от стендовой стрельбы и других дисциплин, здесь важна не только точность, но и скорость перемещения. Спортсмены выполняют комплекс упражнений, запоминают расположение мишеней и позиций и должны пройти маршрут максимально быстро и точно.

«Сейчас мы разрабатываем места, где мы можем удобные и комфортно открыть секции, чтобы ребята могли удобно добираться. Полностью обеспечим оборудование для тренировок: это и тренировочная оружие, и Мишенная база, и самая главная тренера, которые могут обучать ребят», — подчеркнул руководитель федерации практической стрельбы Московской области Борис Крейндлин.

Одним из тренеров направления выступает Елена Бернова, которая впервые пришла в страйкбол в 25 лет вместе с друзьями. Более пяти лет упорных тренировок привели ее в сборную Московской области по стрельбе. Теперь она сама обучает новичков и помогает им освоить правильную технику и уверенно чувствовать себя на рубеже.

«Можно легко переходить из одной дисциплины в другую. Есть спортсмены которые придерживаются только одной дисциплины, есть спортсмены которым нравятся пробовать разные. Сейчас я в основном стреляю ружьем, это 12-й калибр, иногда стреляю до 100 м — это максимальная дистанция в практической стрельбе», — отметила она.

Теперь в округе планируют открыть секции, где смогут заниматься и дети, и взрослые: тренировки будут доступны с восьми лет, а участвовать в соревнованиях можно будет уже с 11 лет. После подписания соглашения для всех желающих провели мастер-класс.