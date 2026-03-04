Люберецкую областную больницу капитально отремонтируют в этом году

Люберецкую областную больницу на улице Кирова капитально отремонтируют в этом году. Готовность работ уже достигла 72%.

Как рассказали в региональном Минстрое, сейчас на объекте работают 55 человек.

«Строители ведут работы отделочные и общестроительные работы, осуществляют монтаж инженерных коммуникаций, обустраивают системы медицинских газов, занимаются шпаклевкой стен в подвале», — сообщили в ведомстве.

Работы проведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».