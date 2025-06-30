Люберецкий суд взыскал 16 млн рублей с жителя Котельников за свалку стройотходов

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Люберецкий суд удовлетворил иск Минэкологии Подмосковья о возмещении ущерба от незаконной свалки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства.

Инспекторы эконадзора обнаружили сброс строительных отходов в промзоне деревни Мотяково. Специалисты лаборатории взяли пробы и провели маркшейдерские исследования, после чего определили сумму нанесенного почве вреда. Она составила более 16 миллионов рублей.

Ответчиком выступил владеющий участком житель Котельников. Теперь он должен будет возместить ущерб в полном размере.

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