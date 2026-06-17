Люберецкий филиал БТИ завершил полевой этап работ в Санкт-Петербурге

Специалисты Люберецкого филиала ГБУ «БТИ Московской области» завершили полевой этап работ на одном из знаковых объектов Санкт-Петербурга — многофункциональном комплексе. Общая площадь здания превышает 50 000 кв. метров, что сопоставимо с площадью семи футбольных полей.

Комплекс включает более 1 000 апартаментов на 13 этажах и подземный паркинг. Здания такого формата редко бывают простыми: разноуровневые перекрытия, нестандартные планировки, обилие функциональных зон. Каждая из этих особенностей требует от инженера точности.

Полевой этап занял две недели. Кадастровые инженеры последовательно фиксировали геометрию помещений, перепады высот, оконные и дверные проемы, расположение коммуникационных узлов, конфигурацию лестничных маршей. Для объектов сложной формы использовалось лазерное сканирование и применялись электронные тахеометры, что позволило свести погрешность к минимуму и получить достоверную картину по всем уровням.

Архитектурная особенность комплекса — двухуровневые апартаменты с панорамным остеклением, из которых открывается вид на город. Помимо жилой части, внутри предусмотрены рестораны, фитнес-центр и просторный паркинг. После ввода в эксплуатацию комплекс имеет все шансы стать новой точкой притяжения Приморского района.

Полевые работы завершены — начинается камеральная обработка данных. Их итогом станут два документа: технический паспорт и технический план объекта. Без этих документов нельзя ни оформить права, ни ввести объект в эксплуатацию.