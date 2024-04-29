Люберецкие тхэквондисты выиграли 32 медали на Кубке России | 360°

Подмосковье 29 апреля 2024, 15:11 Люберецкие тхэквондисты выиграли 32 медали на Кубке России Пресс-служба администрации городского округа Люберцы

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Спортсмены люберецкого клуба «Дан-Гун» выиграли 52 медали на соревнованиях Кубка России-2024 по тхэквондо МФТ. В турнире, который прошел в Одинцове, приняли участие более 1300 спортсменов из 52 регионов страны.

По словам главы городского округа Люберцы Владимира Волкова, ребята клуба «Дан-Гун» выступили в составе команды Подмосковья.

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«33 наших спортсмена завоевали 52 медали разного достоинства — 19 золотых, 12 серебряных и 21 бронзовую. Кроме того, сборная команды черных поясов Московской области среди мужчин по спаррингу заняла третье место», — рассказал Волков.

Он поздравил спортсменов с блестящим результатом и пожелал дальнейших успехов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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