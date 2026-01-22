Люберецкие самбисты выиграли 9 медалей на межмуниципальных соревнованиях

Во Дворце спорта «Триумф» в Люберцах 17 и 18 января прошли межмуниципальные соревнования Московской области по самбо. Спортсмены городского округа завоевали девять медалей и прошли отбор на первенство региона.

В турнире среди юношей 14-16 лет (зона «Восток») приняли участие свыше 120 человек. Соревнования состоялись при поддержке партийного проекта «Единой России» «Выбор сильных».

«Многие спортсмены продемонстрировали захватывающую конкурентную борьбу. Поздравляю ребят с отличным началом года и желаю дальнейших успехов», — сообщил вице-президент Федерации Московской области по самбо, муниципальный куратор проекта Виктор Худяков.

Золотые медали завоевали Магомед Идрисов и Даниил Пешехонов, серебро — у Дмитрия Фомина и Алексея Авдеева. Бронзовыми призерами стали Амир Дузбатыров, Магомед Хизириев, Максим Капранов, Илья Дмитриев и Виктор Тулукин.