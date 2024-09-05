Люберецкие офтальмологи спасли женщину от слепоты

Офтальмологи Люберецкой больницы спасли 71-летнюю пациентку от слепоты. Женщина обратилась к врачам с жалобами на потерю зрения.

Как рассказали в Министерстве здравоохранения Подмосковья, пациентке диагностировали перезрелую катаракту — заболевание, при котором хрусталик становится желто-коричневым, и человек теряет четкость зрения.

«Случай сложный. Стандартная операция через проколы могла привести к смещению хрусталика и внутреннему кровотечению. Поэтому мы выполнили разрез, извлекли разрушающийся хрусталик и наложили швы», — рассказала хирург-офтальмолог, заведующая офтальмологическим отделением Люберецкой больницы Елена Митяева.

Пациентке назначили курс восстановительных процедур, после которых ей провели повторную операцию.

«Через прокол мы имплантировали искусственный хрусталик и подшили его специальными нитями к склере — белой оболочке глаза», — добавила Митяева.

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