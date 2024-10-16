Люберецкая больница получила новое диагностическое оборудование

Врачи Люберецкой областной больницы начали применять новый метод диагностики — эндоскопическое ультразвуковое исследование. Этот метод позволяет глубже проникать в ткани органов для прицельной биопсии. Об этом сообщили в Минздраве Московской области.

«Наш ультрасонограф — аппарат со сложной конструкцией с датчиком УЗИ на конце эндоскопа. Он совмещает эндоскопию и УЗИ-диагностику, что в комплексе позволяет оценить состояние протоков и органов, и выбрать оптимальное лечение», — прокомментировал заведующий эндоскопическим отделением стационара № 3 Люберецкой областной больницы Юсуп Баудинов.

ЭндоУЗИ используется в сложных случаях, например, при опухолях поджелудочной железы или для уточнения размеров камней в желчных протоках. В отличие от обычного УЗИ, аппарат проникает через пищевод, желудок и двенадцатиперстную кишку, что дает четкое изображение органов.

Оборудование закупили по нацпроекту «Здравоохранение». Теперь оно доступно в стационаре № 3 Люберецкой больницы.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».