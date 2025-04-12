Люберчанин попробует установить мировой рекорд по силовому экстриму

На открытии московского мотофестиваля 26 апреля люберчанин по прозвищу «Русский Халк» попробует установить мировой рекорд по сценическому экстриму. Силач Сергей Агаджанян будет ломать стальные стержни, сковородки и грелки. Рекорд посветят годовщине Великой Победы.

Для его установления «Русскому Халку» придется разрушить не менее 10 стальных стержней, столько же сковородок и грелок за 15 минут. Ассистентом в номере люберчанина выступит Сергей Чуприна, рекордсмен мира по сценическому экстриму.

Фиксировать достижение будет Международный союз стронгмена — силового экстрима.

Для номера команда экстремала выбрала разные по специфике разрушения предметы, такого набора еще не было в списке рекордных. Даже диаметр сковородок выбрали необычный, 24 сантиметра — меньше стандартного. Их сложнее скручивать в трубочку. Стержни из оцинкованой стали сильно нагружают руки и усложнят работу с другими предметами. Грелки в зависимости от температуры, давления и влажности могут раздуваться до разрыва от 5 секунд до 1,5 минуты.

«Подвиг силы» Сергея Агаджаняна — невыполнимая задача для большинства сценических экстремалов мира.

«Если его пересчитать на количество предметов, то получится не более 30 секунд на каждый аксессуар. С учетом „непослушных“ грелок это совсем немного времени», — отметил руководитель Международного союза стронгмена — силового экстрима, президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко.

В номере «Русский Халк» обещает разрушить больше предметов, чем заявлено, при этом в игровой интерактивной форме. Во время выступления на нем буквально будут сидеть и стоять его ассистенты.