Ливневые колодцы на улицах Московской и Энтузиастов обновят в Дубне

Для безопасного движения транспорта в Дубне специалисты Производственно-технического объединения городского хозяйства обновляют деформированные дождеприемные колодцы. Сейчас они работают на улицах Московской и Энтузиастов.

Специалисты демонтировали поврежденные опорные перекрытия и сейчас устанавливают новые. После этого поставят ливневые решетки. Систему полностью забетонируют, чтобы не допустить утечек.

Помимо этого, специалисты регулярно проводят мониторинг работы ливневой канализации. Особенно это важно в осенний период, когда опавшие листья становится причиной засора и подтопления дорог и тротуаров. Рабочие проверяют все проблемные участки, промывают дождеприемные колодцы и трубопроводы.

«Вопросы безопасности — одни из самых важных. Наши коммунальные службы регулярно мониторят ситуацию в городе. Осенью, в период листопада, ливневые канализации требуют особенного внимания. Важно, что специалисты Производственно-технического объединения городского хозяйства подходят комплексно к решению этого вопроса», — отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.