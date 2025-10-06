Ливневые канализации очистили на дорогах еще в 6 округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» провели масштабную работу по очистке и восстановлению ливневой канализации на региональных дорогах. В рамках планового обследования дорожной инфраструктуры сотрудники предприятия выявили загрязненные и поврежденные участки, которые очистили и отремонтировали.

В Долгопрудном в порядок привели ливневые решетки на проспекте Пацаева и восстановили люк на Новом шоссе.

В Дмитрове на Пушкинской улице восстановили решетку, а на улице Семенюка устранили провал люка.

В Щелкове ремонт провели на улице Рудакова и Пролетарском проспекте. Также восстановили решетку ливневки на Коммунальной улице в Королеве, очистили канализацию на улице Городковской в Павловском Посаде и привели в порядок водопропускную трубу в деревне Гавшино в городском округе Серпухов.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области подчеркнули, что специалисты занимаются не только уборкой, но также устраняют ямы, ремонтируют знаки, линии освещения и светофоры. Эти объекты напрямую влияют на безопасность дорожного движения.