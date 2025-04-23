Ливневую канализацию в парке Талалихина в Подольске заменят к 1 мая

В парке имени Виктора Талалихина ведутся работы по замене ливневой канализации. Там также восстанавливают склоны, на которых затем посадят деревья.

Заместитель главы городского округа Ольга Шашкова, председатель горсовета Алексей Никулин и представители общественного совета парков проверили благоустройство территории. Такое поручение дал руководитель муниципалитета Григорий Артамонов в рамках реализации проекта «Единой России» «Городская среда».

Специалисты планируют завершить замену ливневой канализации к 1 мая. Параллельно они также устраняют последствия прошлогодних ливней и восстанавливают грунт на склонах. Для удержания почвы и предотвращения оползней на них высадят деревья с обширной корневой системой.

В настоящее время в парке имени Талалихина продолжается третий этап реконструкции территории. Вдоль Парадного проезда обустроили современный скейт-парк. сделали удобные спуски к реке, разбили новые пешеходные дорожки и установили скамейки. Ведется монтаж элементов детских и спортивных площадок.